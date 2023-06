Tuttosport - Manna ds cambia poco: la Juve aspetta sempre Giuntoli, le ultime

Tradotto: la sua promozione non mette in alcun modo in discussione la scelta di affidare a Cristiano Giuntoli le redini dell’area sportiva bianconera

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la nomina di Manna a direttore sportivo della Juventus, per ora arrivata a parole, nulla sposta circa le convinzioni a lungo raggio del club. Tradotto: la sua promozione non mette in alcun modo in discussione la scelta di affidare a Cristiano Giuntoli le redini dell’area sportiva bianconera, non appena il dirigente fresco di tricolore si libererà dal Napoli.