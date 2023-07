Tuttosport - Meluso scelta a sorpresa avrà 3 compiti da risolvere: il favorito era Massara

Mauro Meluso, ex ds dello Spezia, era fermo da due anni. Subentra a Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus, ed in un certo senso a Frederic Massara

Mauro Meluso, ex ds dello Spezia, era fermo da due anni. Subentra a Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus, ed in un certo senso a Frederic Massara, che risultava in pole position. Tra i primi compiti di Meluso, ci sarà la gestione della cessione di Kim. E dovrà maneggiare i casi Lozano e Zielinski, mentre è stato messo in piedi con l’Atalanta per il ritorno di Gollini in prestito: prestito a 400mila euro e riscatto a 7 milioni. Lo si legge sul quotidiano Tuttosport.