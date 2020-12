Tuttosport - Milik all'Inter? I nerazzurri pronti a giocarsi il jolly Politano: i dettagli

L'Inter non ha smesso di pensare ad Arek Milik per gennaio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club nerazzurro potrebbe giocarsi il jolly Politano, col Napoli che a gennaio dovrà saldare il riscatto dell'esterno fissato in 19 milioni più 2.5 di bonus. Milik chiede comunque tanto, 6 milioni a stagione, stipendio ritenuto elevato, eccessivo, dalla dirigenza nerazzurra.