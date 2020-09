Tuttosport - Milik, l'entourage spinge per il sì alla Roma: si può chiudere in poche ore

Tutti spingono per il suo sì, l'entourage sta provando a convincerlo. Ci vorrà tempo? Non molto. Sono tutti in attesa del sì di Arek Milik alla proposta della Roma. Le sue attuali perplessità rappresentano l'ultimo ostacolo prima della chiusura del cerchio. Il Napoli ha l'accordo totale con la Roma e la Roma ha l'accordo totale con la Juve per cedergli Dzeko. Il valzer degli attaccanti si concluderà solo quando Milik dirà sì ai giallorossi. Manca poco, scrive Tuttosport.