Tuttosport - Milik-Napoli, prove di disgelo: l'agente non esclude nulla e apre al rinnovo

Nella giornata di venerdì c'è stato un incontro a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, l'AD Andrea Chiavelli, Arkadiusz Milik e il suo agente David Pantak. Secondo Tuttosport sono state prove di disgelo, dal momento che l'attaccante polacco soffre l'isolamento e teme di perdere gli Europei. Per questo il suo entourage non ha escluso nulla, finanche a rinnovare il contratto per un anno, dando una nuova apertura al club azzurro che potrebbe poi pensare ci cederlo e incassare qualcosina.