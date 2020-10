Tuttosport - Milik, se non partirà a gennaio la Juventus potrà prenderlo a costo zero

Il quotidiano Tuttosport torna a parlare di Arkadiusz Milik in chiave Juventus. Fuori squadra a Napoli dopo la mancata cessione questa estate, il centravanti polacco sicuramente non rinnoverà ma Giuntoli proverà a cederlo a gennaio per non perderlo a zero. Se non ci riuscirà - si legge -, ecco che la Juventus tornerà alla carica per la prossima stagione.