Tuttosport - Milik torna in Italia? Ci pensa il Torino per l'estate

"C'è la pista per Milik", titola oggi Tuttosport sul Torino. L'ex attaccante del Napoli a Marsiglia ha giocato solo il 40% delle gare da titolare

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

"C'è la pista per Milik", titola oggi Tuttosport sul Torino. L'ex attaccante del Napoli a Marsiglia ha giocato solo il 40% delle gare da titolare, mettendo comunque a referto sette reti in campionato e altre tredici tra coppe varie: un bottino di venti reti stagionali. Con il tecnico Sampaoli ha legato poco e potendo tornerebbe in Italia. Il Torino già nella scorsa estate aveva provato l'ammiccamento, non andato poi a buon fine. E' comunque un obiettivo dall'altissimo coefficiente di difficoltà, ma resta uno dei centravanti nel mirino.