Tuttosport - Morata complicato: prende quota l'idea Mertens per la Juve

Non solo un centrocampista, la Juventus ha bisogno anche di un attaccante per completare il reparto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo un centrocampista, la Juventus ha bisogno anche di un attaccante per completare il reparto. Il preferito di Allegri resta sempre Alvaro Morata, giocatore duttile in grado di ricoprire tutte le posizioni nel tridente offensivo. Tuttavia la trattativa con l'Atletico Madrid si sta dimostrando più complicata del previsto. Per questo motivo alla Continassa stanno valutando altri profili: oltre a Luis Muriel dell'Atalanta, giocatore che piace molto per la sua fase offensiva ma un po' meno per la sua disponibilità in copertura, c'è da registrare l'interesse per Dries Mertens. L'attaccante belga, svincolato dopo 9 anni di Napoli, ha 35 anni, ma nell'ultima stagione ha dimostrato di essere integro e di non aver perso il fiuto per il gol. Lo riporta Tuttosport.