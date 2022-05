Tuttosport - Nandez lascia Cagliari in estate: Napoli fortemente interessato

Il nome dell'uruguaiano torna prepotentemente di moda anche per il Torino, con il ds Vagnati che proverà a convincerlo a scegliere il progetto granata.

Nahitan Nandez, vecchio obiettivo del Napoli, dovrebbe lasciare il Cagliari in estate, soprattutto in caso di retrocessione. Il nome dell'uruguaiano torna prepotentemente di moda per il Torino, con il ds Vagnati che proverà a convincerlo a scegliere il progetto granata.

Torino e Napoli su di lui

Il problema per i granata, oltre ai potenziali costi dell'operazione comunque legati alla permanenza in Serie A dei sardi o alla loro retrocessione, c'è anche il forte interessamento del Napoli, che chiaramente potrebbe garantire al giocatore un altro tipo di ambizioni, compresa la possibilità di giocare in Champions League. A riportarlo è Tuttosport.