Tuttosport - Napoli su Gatti, ma il Torino accelera: vuole chiudere subito

Il Torino sta seguendo con insistenza Federico Gatti, 23 anni, difensore del Frosinone. Il giocatore, al momento uno dei migliori prospetti della Serie B, ha fatto strabuzzare gli occhi a diversi Club di A, tra cui quello granata. Davide Vagnati, secondo quanto riportato da Tuttosport, proverà a sbarazzarsi della concorrenza, sul giocatore ci sono anche Juve e Napoli, per portare quello che viene definito il nuovo Bremer a Torino. Prima però è necessario trovare una nuova sistemazione per Izzo. Su di lui c'erano Cagliari e Genoa che però hanno concluso per altre soluzioni. Una volta ceduto il difensore napoletano, infatti, il Torino avrebbe anche a disposizione una buona contropartita economica per arrivare a Gatti. Il Frosinone chiede 10 milioni, ma si potrebbe chiudere per 8.