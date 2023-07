Tuttosport - Napoli su Holm, ma concorrenza è serrata: ci sono 3 club di A

È una lotta serrata per Emil Holm. L'esterno classe 2000 dello Spezia non è seguito con forza solamente da Juventus e Napoli

È una lotta serrata per Emil Holm. L'esterno classe 2000 dello Spezia non è seguito con forza solamente da Juventus e Napoli, ma anche dalle dirigenze temibili di Atalanta e Inter. Nella fattispecie è il club bianconero che avrebbe stretta necessità di chiudere il colpo, perché il solo Weah non basta, e dopo l'interesse mostrato a gennaio vorrebbe muoversi velocemente per strappare lo svedese alle altre pretendenti. Finora l'unica ad avanzare una proposta è stata la Dea, ma 7 milioni sono troppo pochi a giudicare dal club ligure detentore del cartellino. Lo scrive Tuttosport.