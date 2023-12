Tuttosport - Napoli sul gioiellino Traoré: ci pensa anche il Milan

L'avventura di Rade Krunic con il Milan è da considerare ai titoli di coda, anche se per chiudere definitivamente la storia in rossonero serve un arrivo

Se l'ex Empoli dovesse fare le valigie a gennaio, allora il Diavolo valuterebbe un altro innesto in mediana: il quotidiano Tuttosport avanza la candidatura di Hamed Traoré, ex centrocampista del Sassuolo ora in forza al Bournemouth, sul quale ci sono anche altri club italiani come il Napoli.