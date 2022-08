Tuttosport - Navas, il PSG pagherà 50% stipendio: ADL in cambio si 'accontenta' per Fabian

In cambio ADL ha accettato l'offerta per Fabian da 25mln di euro bonus inclusi.

Alex Meret giocherà da separato in casa contro il Verona. Lo scrive il quotidiano Tuttosport raccontando che il Napoli sta infatti stringendo per Keylor Navas: il 35enne costaricano ha già accettato il trasferimento ed il PSG parteciperà al 50% dell'ingaggio, in cambio ADL ha accettato l'offerta per Fabian da 25mln di euro bonus inclusi.