Tuttosport - Nel contratto di Tuanzebe presente una clausola speciale

Nel contratto di Axel Tuanzebe sarà inserita una clausola speciale, che entrerebbe in vigore in caso di nuovo blocco del campionato. A scriverlo è Tuttosport: "Un’operazione complessa perché, trattandosi di un extracomunitario, Tuanzebe potrà ricevere il visto dalle autorità inglesi solo quando presenterà il contratto di lavoro con il Napoli. Ed è qui che, come al solito, gli affari rallentano. Perché il Napoli è una società molto attenta a ogni aspetto, compreso quello del Covid: prevista anche una clausola di pagamento dello stipendio fino a quando verrà giocato il campionato di Serie A, qualora le autorità sanitarie applicassero un nuovo lockdown con blocco delle partite di calcio e sforamento dello stesso nel mese di giugno".