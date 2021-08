Tuttosport - Niente Vecino, può liberarsi Gagliardini: il Napoli ha allertato l'agente

Il Napoli in questa fase finale di mercato dovrà assicurare a Luciano Spalletti anche un centrocampista. Il ritorno di Bakayoko sembra complicato e tra i tanti nomi, il club partenopeo - secondo Tuttosport - potrebbe bussare anche alla porta dell'Inter. Non per Vecino, ma forse per Gagliardini che non sembra tra i preferiti di Inzaghi. L’agente del giocatore Riso è stato allertato.