Tuttosport - Nome nuovo per l'attacco: piace Boulaye Dia del Reims per l'estate

Il Napoli non farà entrate a gennaio, ma come sempre ha sguardo rivolto al futuro. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport propone un nuovo nome: è quello di Boulaye Dia, 24 anni, del Reims, attaccante che ha segnato 12 reti in 19 partite. Un giocatore che piace a tante società italiane e tra queste anche al Napoli, che ha iniziato a prendere informazioni in vista della prossima estate.