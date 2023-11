Tuttosport - Non solo Inter e Juve: se non rinnova, c'è una terza pista per Zielinski

TuttoNapoli.net

Tiene campo in casa Napoli la situazione di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto con la formazione partenopea e per il momento non ha ancora rinnovato. Scontato ribadire quanto sia importante per gli azzurri il giocatore. Duttile e collante fra reparti, è stato fra i protagonisti della conquista dello scudetto nella passata stagione con Luciano Spalletti in panchina e adesso è in attesa di conoscere il suo futuro.

Lotta a tre. E l'Arabia...

Naturalmente sul giocatore iniziano a muoversi le big del nostro campionato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, oltre al rinnovo con il Napoli, le possibilità potrebbero essere Juventus o Inter - molto attente sul centrocampista - ma attenzione anche alla pista che porterebbe in Arabia Saudita.