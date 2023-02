Tuttosport - Non solo l'Inter: anche il Napoli punta Holm dello Spezia

Raoul Bellanova, in prestito dal Cagliari, deve ancora meritarsi il riscatto da parte dell'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

