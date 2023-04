Tuttosport - Nuovo ds Juve, è Giuntoli il preferito ma ha contratto e serve ok di ADL

La Juventus, dopo al sanzione confermata a Federico Cherubini, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e il preferito è Cristiano Giuntoli.

La Juventus, dopo al sanzione confermata a Federico Cherubini, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e il preferito è Cristiano Giuntoli. Lo scrive Tuttosport: "L’attuale direttore sportivo del Napoli gode al momento del miglior gradimento da parte della governance torinese. Dunque è il dirigente toscano quello su cui i radar bianconeri hanno indirizzato in maniera particolare l’attenzione ma, come si può intuire, la strada non si può considerare completamente in discesa e il motivo è molto semplice.

Giuntoli, come peraltro Berta con l’Atletico Madrid, Rossi col Sassuolo e Massara con il Milan, è vincolato con il proprio club non solo per questa stagione che terminerà il 30 giugno ma anche per la successiva. Affinché il pianeta Juve e quello Giuntoli possano avvicinarsi e diventare un tutt’uno, sarà inevitabile il bene placito del presidente De Laurentiis. Senza il suo ok, infatti, Giuntoli il prossimo anno potrà lavorare nel calcio solo per il Napoli".