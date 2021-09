Tuttosport - Osimhen in vetrina: la Premier League lo seguirà per tutto l'anno

Victor Osimhen ha brillato a Leicester, in Europa League, e si è messo in luce proprio in Inghilterra, dove potrebbe interessare a diversi club. A scriverlo è Tuttosport. "La prestazione di Leicester ha messo in vetrina Victor il fenomeno: qualche club di Premier ha deciso di seguirlo per tutta la stagione. Se le premesse sono queste, c’è da giurarlo, il Napoli ha piazzato il colpaccio un anno fa".