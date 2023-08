Tuttosport - Osimhen, offerti 200mln per 4 anni! Spunta sostituto a sorpresa

A Victor Osimhen sono stati offerti 200 milioni in quattro anni (50 netti a stagione), mentre De Laurentiis ha già declinato le prime due offensive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Victor Osimhen sono stati offerti 200 milioni in quattro anni (50 netti a stagione), mentre De Laurentiis ha già declinato le prime due offensive dell’Al-Hilal dicendo no prima a 110 e poi a 120 milioni. Per far vacillare il patron dei campani servono 180-200 milioni.Gli uomini-mercato partenopei sono vigili - seppur sperano non ce ne debba essere bisogno - sul fronte attaccante: David (Lille) e Wahi (Montpellier) piacciono molto come possibili erede di Osimhen. Lo scrive Tuttosport.

