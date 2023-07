Tuttosport - Osimhen-Psg, ADL fissa deadline: oltre questa data sarà bloccata cessione

Esiste un orizzonte temporale oltre il quale non si potrà andare per la cessione di Victor Osimhen al Psg

Esiste un orizzonte temporale oltre il quale non si potrà andare per la cessione di Victor Osimhen al Psg. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport: "La dead line per ricevere l’offerta “più che indecente” da circa 200 milioni è il 31 luglio. Oltre quella data, le parti decideranno di allungare l’attuale contratto fino al 2026 oppure al 2027 ed il calciatore percepirà uno stipendio da 7 milioni netti all’anno".