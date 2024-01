Tuttosport - Ostacolo insormontabile per Dragusin: l'agente ha già ceduto i diritti d'immagine

Radu Dragusin è uno dei nomi più caldi per la difesa del Napoli, ma secondo quanto riferito oggi da Tuttosport ci sarebbe stata una frenata

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu Dragusin è uno dei nomi più caldi per la difesa del Napoli, ma secondo quanto riferito oggi da Tuttosport ci sarebbe stata una frenata: "Il Tottenham sta mostrando forte interesse per il centrale del Genoa e ha già un accordo con il giocatore, a breve dovrebbe esserci un incontro tra il club inglese e quello rossoblù per chiudere una trattativa che il Napoli sta provando a forzare con un’offerta importante: 20 milioni cash, più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli.

L’ostacolo insormontabile, però, riguarda i diritti di immagine: Dragusin non può lasciarli al Napoli perchè l’ex agente Betancur pare li abbia ceduti ad una società". Difficile, dunque, che il giocatore possa sbarcare alle pendici del Vesuvio se non ci sarà modo di risolvere tale questione.