Tuttosport - Per 30mln, il Napoli potrebbe anche cedere Koulibaly al Barcellona

Kalidou Koulibaly ha il contratto in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato e ha tanto mercato. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il centrale senegalese piace, tra le altre, al Barcellona, per Xavi è l'erede perfetto di Piqué. Con trenta milioni di euro, si legge, il Napoli potrebbe anche convincersi a cederlo. Il Napoli, nel caso, risparmierebbe anche un ingaggio lordo da 12 milioni.