Tuttosport - Petagna, c'è forte il Torino: ecco la richiesta di ADL e l'offerta di Cairo

Il Napoli ha fissato il prezzo di Andrea Petagna, che nell’ultima stagione è stato schierato poco da Luciano Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha fissato il prezzo di Andrea Petagna, che nell’ultima stagione è stato schierato poco da Luciano Spalletti, scrive quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport fissando in 15 milioni la cifra chiesta da Aurelio De Laurentiis per l’attaccante 27enne che due stagioni fa lo acquistò dalla Spal per 17,5mln: "Richiesta per il Toro troppo alta, considerando che per Artem Dovbyk il Dnipro ne chiede 12 e l’attaccante ucraino ha due anni in meno del triestino del Napoli. Appena Vagnati avrà a disposizione il tesoretto della cessione di Bremer proverà a forzare. A Cairo e Vagnati piace molto Petagna: il direttore sportivo lo ha avuto nella Spal e conosce perfettamente le sue qualità. E anche Juric lo accoglierebbe a braccia aperte. Oltre tutto, il giocatore vorrebbe avere più spazio, visto che con Spalletti ne ha avuto pochissimo. Stringendo il discorso, Petagna ha chiesto di essere ceduto e per lui il Toro sarebbe la piazza ideale. I granata potrebbero arrivare a dieci milioni, una cifra comunque importante. Ne hanno già parlato con Giuntoli e adesso aspettano una risposta".