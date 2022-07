Tuttosport - Petagna verso il Monza, Simeone sarà il sostituto: affare in chiusura

Secondo Tuttosport, gli azzurri sono in chiusura per Giovanni Simeone dell'Hellas Verona, il cui destino è legato a quello di Andrea Petagna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli viaggia veloce verso il cambiamento. In difesa, sì, ma anche in attacco. Secondo Tuttosport, gli azzurri sono in chiusura per Giovanni Simeone dell'Hellas Verona, il cui destino è legato a quello di Andrea Petagna, che probabilmente oggi passerà al Monza.