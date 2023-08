Tuttosport - Pioggia di rinnovi a Napoli: oltre Osimhen anche altri tre vicini alla firma

Pioggia di rinnovi in arrivo in casa Napoli, racconta quest'oggi Tuttosport che parte ovviamente da Victor Osimhen

Pioggia di rinnovi in arrivo in casa Napoli, racconta quest'oggi Tuttosport che parte ovviamente da Victor Osimhen: "La trattativa per il prolungamento del cannoniere nigeriano procede spedita e filtra, ogni giorno che passa, sempre più ottimismo. Il rilancio del club azzurro a 9 milioni a stagione (bonus inclusi) fino al 2027 ha fatto breccia nell’entourage che appare pronto ad accettare. Da sistemare ancora un paio di questioni relative alla doppia clausola rescissoria (una valida per i club europei, l’altra per quelli arabi), ma si può arrivare al traguardo in pochi giorni.

Gli stessi che separano Mario Rui dalla firma (sarà solo una formalità) sul rinnovo fino al 2026 (ingaggio da 2,5 milioni annui). Passi avanti pure per il prolungamento di Matteo Politano: l’esterno offensivo azzurro si accinge a legarsi al club campano fino al 2026. La vera sorpresa delle ultime ore riguarda, però, Piotr Zielinski: il polacco, infatti, ha messo in stand-by per motivi familiari il corteggiamento dell’Al Ahli, che gli offriva un triennale a 15 milioni a stagione. Niente da fare: Zielu appare ora orientato a restare. Pronto il rinnovo fino al 2027 con stipendio da 3mln a stagione più bonus".