Tuttosport - Pjanic non entusiasma staff del Napoli: con lui bisognerebbe cambiare modulo

Pjanic-Napoli, una semplice voce, nulla di concreto. Non solo per l'ingaggio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'idea non entusiasmerebbe lo staff tecnico del Napoli. Con l'ex Juve, infatti, sarebbe preferibile adottare il centrocampo a tre piuttosto che quello a due col 4-2-3-1 che è il modulo attuale.