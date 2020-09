Tuttosport - "Prendere o lasciare", ultimatum della Roma a Milik: si può chiudere a 25mln!

Non sarà al Napoli il futuro di Arkadiusz Milik, questo è certo. Dopo aver rifiutato il rinnovo, si cerca da tempo una sistemazione per il bomber polacco. L'ipotesi più concreta resta la Roma, come confermato anche da Raffaele Auriemma su Tuttosport: "Il ds Giuntoli sta proseguendo la trattativa con la Roma per la cessione dell’attaccante 26enne che ha il contratto a scadenza giugno 2021. L’affare verrà chiuso appena il presidente De Laurentiis darà il suo assenso all’offerta di 25 milioni pagabili in 5 anni. “Prendere o lasciare” è stata questa l’ultima parola del club di Friedkin, nel momento in cui il Napoli ha deciso di escludere Under dall’operazione".