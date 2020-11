Tuttosport - Pressing Inter per Maksimovic: contatti con l'agente per ingaggio a parametro zero

Nikola Maksimovic non ha ancora rinnovato il suo contratto col Napoli e a gennaio può essere una ghiotta opportunità a parametro zero. Ci pensa l'Inter che ha già preso contatti col suo agente, chiedendo - secondo Tuttosport - informazioni legate allo stipendio. Il centrale chiede 2.5 a stagione per 4 anni. L'idea della società nerazzurra, a quanto pare, è quella di puntare su Maksimovic per rimpiazzare Skriniar, in futuro destinato alla cessione.