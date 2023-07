Tuttosport - Prezzi troppo alti, ADL non ha fretta: la strategia per il centrale

Il Napoli non ha fretta sul mercato, sa che in questo periodo tutto è in sovrapprezzo

Il Napoli non ha fretta sul mercato, sa che in questo periodo tutto è in sovrapprezzo e quando arriva una società come il Napoli, come scrive il quotidiano Tuttosport, le cifre lievitano. Numericamente c’è bisogno di prendere il sostituto di Kim, anche se il mercato chiude il 31 agosto e la squadra di Garcia potrebbe cominciare il campionato con uno tra Juan Jesus e Ostigard