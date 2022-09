Tuttosport - Raspadori tifa Inter, ma il Napoli ci ha puntato di più: lo voleva Spalletti

Tutti ai piedi di Giacomo Raspadori. Anche sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport si parla dell'attaccante azzurro e dell'affare fatto dal Napoli

Tutti ai piedi di Giacomo Raspadori. Anche sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport si parla dell'attaccante azzurro e dell'affare fatto dal Napoli: "Napoli che si è presentato con prepotenza al tavolo delle trattative, dopo che Raspadori in passato era stato accostato a Inter (di cui è tifoso) e Juventus. Ma per Luciano Spalletti era l’elemento giusto, giovane e di talento, con cui cambiare le dinamiche azzurre, dopo l’addio ai senatori. Un brevilineo come Lorenzo Insigne e Dries Mertens , che in azzurro hanno lasciato un segno importante: potenza, tecnica, velocità nel breve, cambi di direzione. Se ne è accorto il povero Kyle Walker , mandato per le terre a San Siro. Bravo a fare il centravanti, come dimostrato con l’Inghilterra, e bravo a sacrificarsi sui vari fronti dell’attacco, come il suo idolo Samuel Eto’o".