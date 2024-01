Tuttosport - Riavvicinamento con Samardzic: cosa manca per la chiusura

Lazar Samardzic è il nome più caldo per il mercato del Napoli e dovrebbe essere il primo rinforzo in un centrocampo già orfano di Eljif Elmas,

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic è il nome più caldo per il mercato del Napoli e dovrebbe essere il primo rinforzo in un centrocampo già orfano di Eljif Elmas, ceduto al Lipsia. L'accordo tra tutte le parti in causa non è ancora totale, ma l'operazione è sulla strada giusta. Cosa manca per la chiusura? Lo scrive oggi in edicola Tuttosport:

"Con il classe 2002 serbo c’è stato un riavvicinamento, dopo la frenata a causa dei diritti d’immagini. Problema risolto, al calciatore sarà garantito un quinquennale da 2 milioni netti a stagione (più bonus), resta da completare l’accordo con l’Udinese a causa della distanza di circa 2 milioni tra offerta (25 milioni) e richiesta della famiglia Pozzo (27 milioni)".