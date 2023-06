Tuttosport - Rinnovo o cessione anche per Osimhen: il Napoli offre 2,5mln in più, i dettagli

Quest'estate il Napoli dovrà sbrogliare anche la matassa Victor Osimhen. In scadenza nel 2025, l'attaccante nigeriano dovrà rinnovare

Quest'estate il Napoli dovrà sbrogliare anche la matassa Victor Osimhen. In scadenza nel 2025, l'attaccante nigeriano dovrà rinnovare (per non svenderlo tra un anno) o sarà ceduto quest'anno secondo Tuttosport: "E se il capocannoniere della serie A non accettasse la richiesta avanzata dal Napoli di allungare il contratto di un altro anno (fino al 2026) con un miglioramento dell’ingaggio dagli attuali 4 a 6,5 milioni annui, la cessione dovrebbe avvenire obbligatoriamente questa estate per non correre il rischio di doverlo svendere nella prossima sessione estiva di mercato"