Tuttosport - Ritorno in azzurro per Gaetano? Le riflessioni di Giuntoli

La prossima stagione, dopo un anno da protagonista in Serie B e la promozione in A con la Cremonese, Gianluca Gaetano potrebbe tornare alla base.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima stagione, dopo un anno da protagonista in Serie B e la promozione in A con la Cremonese, Gianluca Gaetano potrebbe tornare alla base. Nell'edizione di oggi Tuttosport ha analizzato la situazione del centrocampista di proprietà del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro sembra intenzionato a non lasciar più partire il proprio talento. Giuntoli infatti sta riflettendo sulla possibilità di lasciare il classe 2000 nella rosa azzurra, che vedrà partire diversi giocatori. L'ultima parola sul ritorno in azzurro di Gaetano spetterà a Spalletti, che durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro avrà tempo per valutare i progressi del giovane napoletano.