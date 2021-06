Tuttosport - Rivoluzione a centrocampo: non solo Fabian, Lobotka via in prestito

Il reparto che potrebbe subire una rivoluzione nel corso di quest'estate, stando a quanto scritto da Raffaele Auriemma su Tuttosport, è il centrocampo. Fabian Ruiz non rinnoverà e il Napoli ascolterà offerte, sperando anche nell'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ma potrebbe andare via anche Stanislav Lobotka, almeno temporaneamente. Il quotidiano piemontese fa sapere che il mediano slovacco potrebbe partire in prestito.