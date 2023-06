Tuttosport - Samardzic nel mirino del Milan: sfida al Napoli per il gioiello dell'Udinese

Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione anche in casa Milan. I rossoneri starebbero pensando nuovamente a Lazar Samardzic

Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione anche in casa Milan. I rossoneri starebbero pensando nuovamente a Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell'Udinese accantonato la scorsa estate per puntare su De Ketelaere. Sul calciatore serbo-tedesco ci sono anche Napoli e Lazio ma il Diavolo sta provando a capire se l'operazione sia fattibile o meno.

Sempre restando a centrocampo piace anche Nelson, per cui sono stati già avviati i contatti con l'Arsenal. L'inglese, però, potrebbe anche decidere di rinnovare con i Gunners. Kamada verso la fine di giugno potrebbe finalmente legarsi ai rossoneri, da cui sembra sempre più distante Marcus Thuram in ottica PSG. Il nome nuovo per l'attacco è Dallinga, giovane olandese del Tolosa reduce da una buona stagione