Tuttosport - Samardzic, prossima settimana la fumata bianca: i dettagli

Il quotidiano racconta come anche l'accordo tra il club azzurro e il padre-agente di Samardzic sia ormai concluso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic al Napoli, ora ci siamo per davvero. Lo scrive Tuttosport, che racconta come il club di Aurelio De Laurentiis, complice la partenza per la coppa d'Africa di Zambo Anguissa, abbia accelerato per il centrocampista serbo, trovando un accordo con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro. Una cifra importante quella messa sul piatto dagli azzurri per il giovane centrocampista, in estate ad un passo dall'Inter, prima del ritorno in Friuli dopo due giorni rinchiuso in hotel a Milano.

La chiusura è ad un passo

Il quotidiano racconta come anche l'accordo tra il club azzurro e il padre-agente di Samardzic sia ormai concluso. Si parla di due milioni netti, più bonus a salire, per cinque anni per quello che sarà il sostituto di Zielinski, in partenza il prossimo anno. La prossima settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca, poi Samardzic sarà azzurro e Mazzarri avrà una nuova freccia nella sua faretra.