Tuttosport - Schuurs, ADL non ha più rilanciato: prima offerta rifiutata da Cairo

© foto di © DANIELE MASCOLO

Perr Schuurs sta per andare al Crystal Palace, società inglese che neppure giocherà le coppe. Cairo ha chiesto 40 milioni per cederlo. Come rivela Tuttosport, in Italia il difensore piaceva, anzi piace, soprattutto al Napoli.

Dopo la partenza di Kim, il presidente De Laurentiis ha provato a contattare Cairo, portando con sé un’offerta di 25 milioni più 3 di bonus raggiungibili facilmente, legati alla partecipazione del Napoli alla successiva Champions League. Una proposta che è stata subito accantonata, visto che il Toro aveva appena rifiutato 30 milioni dal Liverpool. Gli azzurri - per la cronaca - non hanno più rilanciato: si sono defilati individuando altri obiettivi.