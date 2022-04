Tuttosport - Seguito dal Napoli, Bremer ad un passo dall'Inter: sarà ceduto De Vrij

L'Inter è in pressing sul Torino per Bremer che era stato accostato in passato anche al Napoli. Il brasiliano è valutato 25 milioni

"Bremer-Skriniar il nuovo muro dell'Inter. De Vrij in vendita" scrive quest'oggi Tuttosport. L'Inter è in pressing sul Torino per Bremer che era stato accostato in passato anche al Napoli. Il brasiliano è valutato 25 milioni di euro e in estate, nonostante il rinnovo, potrebbe lasciare i granata. L'interesse nerazzurro non è un mistero. Se dovesse arrivare, come sembra, Bremer, potrebbe partire De Vrij. L'Inter è soddisfatta dell'olandese ma l'ex Lazio viaggia verso i 30 anni e il club è convinto di trovare un'offerta da 20 milioni in Premier, soldi che servirebbero per l'acquisto del brasiliano (al Torino potrebbe andare anche Dimarco come contropartita).