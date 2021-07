Tuttosport - Seguito dal Napoli, Kaio Jorge vicino alla Juventus: dipende tutto da Ronaldo

Non sono un piano A o un piano B. Ma due opzioni differenti. La Juventus è passata in vantaggio per Kaio Jorge del Santos ma, al momento, ha solo una casella da extracomunitario libera in rosa e la scelta deve essere molto ponderata. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in caso di eventuale partenza di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse salutare, ecco che i bianconeri partirebbero all’assalto di uno fra Icardi e Gabriel Jesus, quest’ultimo sarebbe in pole. Ma in caso di permanenza Cherubini potrebbe puntare al giovane calciatore del Santos senza problemi.