Tuttosport - Si vocifera che Spalletti possa presentare dimissioni subito dopo Sampdoria

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il rapporto tra De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti si è incrinato in maniera quasi definitiva. Chi l’avrebbe mai detto? Eppure è successo, al punto che si vocifera di una svolta a dir poco clamorosa: il tecnico potrebbe presentare le dimissioni immediatamente dopo la sfida contro la Sampdoria del 4 giugno.