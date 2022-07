Tuttosport - Simeone-Napoli, inserimenti a sorpresa di Monza e Salernitana: i dettagli

Ci sono due inserimenti a sorpresa nella trattativa tra il Napoli e Giovanni Simeone dell'Hellas Verona.

Ci sono due inserimenti a sorpresa nella trattativa tra il Napoli e Giovanni Simeone dell'Hellas Verona. Il Monza ha fatto un sondaggio con il club scaligero che, spiega Tuttosport oggi in edicola, non vuole scendere sotto ai 18 milioni per il Cholito. E poi la Salernitana che cerca un colpo a effetto davanti e che ancora non riesce a sbloccare la trattativa con l'Herta Berlino per Krzysztof Piatek.