Tuttosport - Spalletti, futuro incerto: piacciono De Zerbi e altri due profili al Napoli

"Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto" diceva De Laurentis a Natale, periodo nel quale tra i due sembrava filare tutto liscio, anche in ottica futura. Ora, invece, gli animi sono tesi, complice anche la disfatta di Empoli che, naturalmente, ha aggravato la situazione. Il futuro dell'allenatore resta quindi incerto e si fanno già i nomi dei possibili sostituti. Il primo della lista è quello di Roberto De Zerbi, reduce dall'esperienza in ucraina e che, a fine stagione, lascerà per forza di cose lo Shakthar. Si parla poi di Gasperini che dopo aver terminato il lungo ciclo sulla panchina dell'Atalanta è pronto a rimettersi in gioco in una big. Infine, si fa il nome di Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina, al quale piacciono molto le sfide. Uno di questi tre, a fine stagione, potrebbe quindi prendere il posto di Spalletti se le acque tra lui e De Laurentiis non dovessero calmarsi. A riportarlo è Tuttosport.