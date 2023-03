Tuttosport - Spalletti in silenzio sull'annuncio di ADL: svelato motivo "del possibile addio"

Aurelio De Laurentiis, qualche giorno fa, ha blindato Spalletti, parole che si scontrano con i silenzi dell’allenatore

Aurelio De Laurentiis, qualche giorno fa, ha blindato Spalletti, parole che si scontrano con i silenzi dell’allenatore che - come scrive il quotidiano Tuttosport - vuole vivere nel presente, visto che c’è un lavoro da completare. Cosa potrebbe dunque spingere clamorosamente Spalletti lontano da Napoli? L’idea che la magia possa non ripetersi e che quanto accaduto in un’annata tanto straordinaria, possa essere l’esaltante conclusione di un’avventura iniziata con tutt’altre prospettive (il tutto senza considerare la minaccia di qualche cessione illustre, in primis quella di Victor Osimhen, la cui valutazione ha già superato i cento milioni).