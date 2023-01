Tuttosport spiega: "Politica non cambierà neppure con scudetto, possibili 200mln per cessioni Kim-Osimhen"

Nonostante lo scudetto, che sembra ormai possibile, alla portata, la politica societaria proseguirà con le stesse modalità

Nonostante lo scudetto, che sembra ormai possibile, alla portata, la politica societaria proseguirà con le stesse modalità, senza preoccuparsi se nella sessione estiva del prossimo mercato sarà necessario cedere alcuni degli azzurri che quest’anno stanno scrivendo la storia, come Osimhen e Kim. Il Manchester United è interessato al capocannoniere della serie A, ma sarà costoso portarlo via da Napoli. La base d’asta non sarà inferiore ai 120 milioni di euro, nella convinzione che altri club potrebbero investire una somma anche superiore.