Tuttosport - Svolta portieri: il Napoli ha indicato un titolare per la prossima stagione

C'è una possibile svolta in vista della prossima stagione. In porta il nuovo titolare potrebbe essere Alex Meret con Ospina in scadenza

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it C'è una possibile svolta in vista della prossima stagione. In porta il nuovo titolare potrebbe essere Alex Meret con Ospina in scadenza e vicino all'addio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la dirigenza azzurra ha indicato proprio il portiere friulano come possibile erede del colombiano e titolare assoluto per l'anno nuovo.