Tuttosport - Svolta Veretout: già raggiunto l'accordo col suo agente, fissata cifra per chiudere

Con Allan ormai destinato all'Everton, il Napoli potrà dare l'assalto al suo sostituto. L'obiettivo principale è Jordan Veretout della Roma. Accordo raggiunto col suo agente per un quadriennale con opzione per il quinto anno. La Roma, a quanto pare, lo libera per 30 milioni di euro, ma la trattativa - scrive Tuttosport - si può chiudere a 26 milioni. Sarà dunque il francese, salvo sorprese, il sostituto del mediano brasiliano.