Tuttosport - Szoboszlai torna nel mirino! Ma c'è già alternativa se parte Zielinski

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Futuro in bilico per Piotr Zielinski. Nonostante abbia detto di voler restare a Napoli, il contratto scade nel 2024 e non c'è ancora accordo per il rinnovo. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che ci sono due soluzioni: la prima conduce a Dominik Szoboszlai su cui però la concorrenza è folta, la seconda porta al gioiellino Lazar Samardžić dell'Udinese.