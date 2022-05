Tuttosport - Torino, Belotti prende ancora tempo: c'è anche il Napoli come vice-Osimhen

Il quotidiano racconta come il Gallo stia prendendo tempo rispetto alla "scadenza" fissata tra giocatore e società per prendere una decisione

In casa Torino continua a tenere banco la situazione legata ad Andrea Belotti. Definita "una delle situazioni peggiori da vivere per una società" da Tuttosport, proprio il quotidiano racconta come il Gallo stia prendendo tempo rispetto alla "scadenza" fissata tra giocatore e società per prendere una decisione: una settimana di tempo. La Roma pensa a lui come vice Abraham, il Napoli come vice Osimhen, il Milan resta una variabile al momento silente, mentre la Fiorentina si pone alla finestra.

I viola (con Piatek vicino a essere restituito all’Hertha Berlino) seguono il Gallo da un paio di anni e in queste settimane hanno aperto e lubrificato il dialogo, hanno ripetutamente approfondito la questione con l’entourage di Belotti, ma, fino a prova contraria, non hanno in tasca un contratto già firmato. E non stanno nemmeno forzando i tempi. Commisso può mettere sul piatto le stesse cifre di Cairo e la possibilità di giocare in Conference League